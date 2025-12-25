









Un violento accidente se registró este jueves pasadas las 14.00 sobre la ruta Panamericana, a la altura de Campana (Km 74 mano a Rosario), que dejó como saldo varias personas heridas, una de ellas de gravedad.

El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Polo y una camioneta Mercedes Benz Sprinter. Producto de la fuerte colisión, el conductor del Polo sufrió heridas graves y fue asistido por bomberos voluntarios antes de ser trasladado de urgencia por personal del SAME al hospital San José.

En el automóvil viajaban tres personas, mientras que en la camioneta circulaban nueve, todos oriundos de Escobar. Los ocupantes de la Sprinter sufrieron golpes leves y también fueron trasladados al nosocomio local para su atención.

Trabajaron en el lugar bomberos voluntarios con el móvil 57 y personal policial.

