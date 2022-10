La policía reprimió y el partido terminó siendo suspendido -al no haber garantías de seguridad- cuando iban sólo 9 minutos de juego. En las afueras de la cancha, un camarógrafo del canal TyC Sports, Fernando Rivero, resultó herido y recibió tres balazos de goma.

El trabajador de prensa se encontraba realizando la cobertura de los hechos y al grabar los incidentes entre hinchas de Gimnasia y la policía recibió la agresión de los efectivos.

"Un policóa me vio y me tiró, estaba al lado de él”, dijo Rivero en declaraciones a TyC Sports.

"Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde. No se podía respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata", agregó.

En el marco de la represión, según confirmó el Ministro de Seguridad Sergio Berni, un hincha de Gimnasia falleció producto de un paro.