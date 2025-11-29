El Último Último Día (UUD), la celebración que realizan los estudiantes que terminan la secundaria, volvió a quedar bajo la lupa en la Provincia de Buenos Aires tras una jornada atravesada por corridas, peleas y episodios de violencia en distintos puntos del Conurbano. Los incidentes más fuertes se registraron en Tigre, San Justo (La Matanza), Florencio Varela y Moreno, donde la Policía Bonaerense debió intervenir para dispersar a los grupos enfrentados.

Los focos de violencia quedaron registrados en múltiples videos que circularon por redes sociales y en imágenes difundidas por canales de noticias, donde se observan piedrazos, ataques entre jóvenes y momentos de caos en plena vía pública.

Tigre: ataques a colectivos y heridos en la plaza de El Talar

En el partido de Tigre, las cámaras del Centro de Operaciones detectaron corridas masivas, golpes entre grupos y hasta ataques a colectivos. Móviles del COT y de la Policía Bonaerense intervinieron en la plaza de El Talar, donde hubo heridos, comercios dañados y vehículos con vidrios rotos.

Si bien no se registraron detenidos, las autoridades locales señalaron que el operativo se extendió durante varias horas para evitar una escalada mayor.

Alumnos de secundaria ¿celebraron? el último dia de clases en San Justo, y terminó con disturbios, incendios y detenidos.

San Justo: vallado, gases y tensión en la plaza central

El episodio más crítico del día ocurrió en San Justo, en La Matanza, donde la magnitud de los enfrentamientos obligó a vallar la plaza principal. Según reconstrucciones periodísticas, efectivos policiales utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que se atacaban con piedras y botellas.

Hubo varios jóvenes heridos, aunque no se informó un número oficial.

Florencio Varela: descontrol en el Cruce y pánico entre comerciantes

En Florencio Varela, particularmente en la zona del Cruce Varela, se registraron violentos choques entre estudiantes de distintas escuelas. Testigos describieron un escenario de “total descontrol”, con grupos arrojándose piedras y cortando el tránsito.

El disturbio llegó hasta la Plaza Central, donde también se produjeron corridas. Comerciantes de la zona expresaron preocupación por la falta de control y por los daños en los alrededores.

EN VARELA HUBO CORRIDAS Y PELEAS ENTRE GRUPOS DE EGRESADOS QUE CELEBRABAN SU ÚLTIMO DÍA



También se registraron hechos violentos en varias localidades del Conurbano, entre ellas Tigre y San Justo. La Policía debió intervenir para evitar una escalada mayor.

Moreno: ronda de pelea filmada

En Moreno también hubo incidentes: se viralizó un video donde dos estudiantes se enfrentan a golpes en el centro de una ronda, mientras otros jóvenes filman y festejan la escena. El registro refleja el nivel de agresividad que atravesó la jornada.

🚨 ÚLTIMO DÍA DE SECUNDARIA CON RING INCLUÍDO

- Fue en Moreno

- Fue en Moreno pic.twitter.com/cokJFT7W7I — Vía Szeta (@mauroszeta) November 29, 2025

Una celebración que vuelve a ser cuestionada

El UUD, que nació como un festejo de cierre de ciclo, se transformó en los últimos años en un evento que suele quedar asociado a excesos, consumo de alcohol y violencia masiva.

Autoridades de distintos municipios confirmaron que seguirán monitoreando estos encuentros para evitar nuevos episodios.