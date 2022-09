La polémica se instaló tras la interna que tiene Juntos por el Cambio en la provincia de Chubut por la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Mientras desde la Izquierda discuten, el Frente de Todos niega la posibilidad de suspender las PASO de cara al 2023.

Grieta en la Izquierda

La diputada nacional, Myriam Bregman aseguró que “el sistema electoral tiene muchas falencias, como el piso proscriptivo del 1,5% o el financiamiento de las campañas. Pero rechazamos firmemente que, primero Juntos con la Boleta Única, y ahora el oficialismo con las PASO, manipulen las elecciones según sus intereses particulares”.

Manuela Castañeira, del Nuevo MAS, le respondió: “Me parece una vergüenza que Bregman y el FITU defiendan el régimen electoral proscriptivo de las PASO. No solamente hay que suspenderlas en 2023, hay que eliminar este régimen electoral que deja afuera de la votación real a parte importante del electorado”.

En tanto, el jefe de gabinete de ministros, Juan Manzur, aclaró en la sesión informativa de la Cámara de Diputados que no hay intenciones desde el oficialismo de cambiar las reglas electorales para el 2023.

Manzur dijó: “Yo no tengo ningún proyecto en el Poder Ejecutivo que lleve adelante la eliminación de esto, pero también quiero decirles que esto es imposible porque no está dentro de los cánones de la legislación vigente. Esto no se puede hacer ni por DNU. Esto es responsabilidad exclusiva del ámbito legislativo”.