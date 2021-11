La reserva de la Biósfera de 10 mil hectáreas ubicada en el predio que comparten los municipios de Berazategui, La Plata, Florencio Varela y Ensenada sufrió un intento de toma de tierras que fue desactiva por los guardiparques y policías.

“El trabajo en conjunto de Guardaparques y Policías una vez más impidió que se realizara la toma de tierras. Pero se retiraron no sin antes amenazar que como no les permitimos instalarse volverán con 50 familias de la agrupación a la que pertenecen. Es por eso que a estas horas hay una guardia permanente no solo en ese lugar sino en todo el sector”, informaron desde Guardaparques del Parque.

El comunicado publicado por el medio local “El Progreso”, explicaba que “el Parque Provincial Pereyra Iraola no puede solucionar la problemática habitacional ni la real necesidad de tener un lugar para tener su tierra y su casa propia».

“Lejos estamos de estigmatizar a quienes aún no han podido tener su querencia, su terruño pero reiteramos, no somos nosotros (por que nos toca poner la cara), ni el Parque como gran espacio con objetivos definidos quienes vamos a amortizar esta deuda con la sociedad”, cerraron los Guardiaparques.