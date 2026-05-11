El senador provincial y ex intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, cuestionó con al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, luego de que el funcionario anunciara un plan de renovación integral para el complejo Punta Mogotes y anticipara su futuro traspaso a la ciudad de Mar del Plata.

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A través de un extenso mensaje público, Montenegro acusó al gobierno provincial de mantener “usurpados” tres kilómetros de costa marplatense y rechazó que desde La Plata se tomen decisiones sobre el futuro del complejo.

“El ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa, se sigue refiriendo a Punta Mogotes como ‘un balneario’. Porque nunca lo vio. Porque no lo entiende. Porque está demasiado lejos como para interesarse por la gente que vive, trabaja y apuesta todos los días por esta zona de Mar del Plata”, sostuvo el dirigente.

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En ese sentido, Montenegro remarcó que Punta Mogotes “no es un balneario”, sino “un barrio entero” y afirmó que la Provincia mantiene retenido un espacio estratégico de la ciudad para “sostener poder político y cajas millonarias”.

Las declaraciones surgieron luego de que Costa confirmara el avance del concurso de ideas para renovar el complejo y anunciara que, una vez finalizadas las obras y nuevas concesiones, la intención del gobernador Axel Kicillof es transferir definitivamente la administración de Punta Mogotes al municipio.

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Sin embargo, Montenegro rechazó esa propuesta y cuestionó que el gobierno bonaerense pretenda avanzar primero con licitaciones y concesiones a largo plazo. “Hay una contradicción evidente: dicen que quieren devolver Punta Mogotes a los marplatenses, pero antes pretenden condicionar su futuro con decisiones tomadas desde La Plata para los próximos 20 años”, señaló.

Además, el senador provincial aseguró que la ciudad ya cumplió con los compromisos económicos históricos vinculados al complejo. “Los marplatenses ya pagamos la deuda. No hay más excusas”, afirmó.

En otro tramo de su mensaje, también apuntó contra dirigentes locales vinculados al oficialismo provincial y sostuvo que no quieren “más concursos de ideas” ni “oportunistas que se quieran colgar del tema después de mirar para otro lado durante años”.

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Por último, Montenegro reclamó que el traspaso se concrete de manera inmediata y sin condicionamientos. “Si realmente creen que Punta Mogotes tiene que volver a ser de los marplatenses, entonces devuélvanlo completo, de inmediato y sin vueltas”, expresó.

Y concluyó: “Después sí, que sea la propia ciudad, con los vecinos, las instituciones y todos los sectores involucrados, la que decida qué proyecto de futuro quiere para esa parte de Mar del Plata”.