Guillermo Montenegro pidió licencia desde el 10 de diciembre para asumir como senador provincial por la quinta sección electoral, cargo para el que fue electo en las elecciones del pasado 7 de septiembre.

Ads

El pedido ingresó este jueves al Concejo Deliberante, que de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades deberá expedirse.

Puede interesarte

De acuerdo a la Ley orgánica de municipalidades, Montenegro será reemplazado en la intendencia por el concejal Agustín Neme, presidente de la bancada oficialista (Vamos Juntos).

Ads

Neme era el primero en la lista de concejales de la lista de 2023, con la que Montenegro logró la reelección.

Ads