Guillermo Montenegro pidió licencia desde el 10 de diciembre para asumir como senador provincial
A través de una nota, el intendente de General Pueyrredón formuló el pedido al Concejo Deliberante. Quien lo reemplazará en la intendencia.
Guillermo Montenegro pidió licencia desde el 10 de diciembre para asumir como senador provincial por la quinta sección electoral, cargo para el que fue electo en las elecciones del pasado 7 de septiembre.
El pedido ingresó este jueves al Concejo Deliberante, que de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades deberá expedirse.
De acuerdo a la Ley orgánica de municipalidades, Montenegro será reemplazado en la intendencia por el concejal Agustín Neme, presidente de la bancada oficialista (Vamos Juntos).
Neme era el primero en la lista de concejales de la lista de 2023, con la que Montenegro logró la reelección.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión