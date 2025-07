"(Javier) Milei no quiere a la gente, odia a la gente. Desprecia al pueblo. Todas esas pavadas que dice que la justicia social es obra del demonio... La justicia social es el derivado del bien común, y el bien común es una creación de Dios. Este pibe no sabe nada. Somos todos hijos de Dios, no es que unos sí y otros no", dijo este domingo Guillermo Moreno en declaraciones televisivas, en alusión al discurso del Presidente en la inauguración de una iglesia evangélica donde criticó al Estado y a la Justicia Social.

"Dice estupideces. Es una bestia. No sabe economía, no sabe teología, no sabe filosofía, no sabe nada. Ni siquiera sabe atajar", añadió el ex Secretario de Comercio.

Por último, Moreno aseveró: "La justicia social no es dar planes, es dar trabajo. Los planes son la negación de la justicia social".