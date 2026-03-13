El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que ya se encuentra habilitada la inscripción para acceder al Boleto Estudiantil destinado a alumnos de todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

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El trámite puede realizarse de manera online a través de la página del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, mientras que en el caso de los estudiantes universitarios la gestión debe completarse desde el portal web de cada facultad.

Según informaron desde la cartera provincial, los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que cumplen con los requisitos y que no hayan gestionado previamente el beneficio del Boleto Especial Educativo (B.E.E.) pueden inscribirse.

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En tanto, desde el 9 de marzo los alumnos de institutos terciarios y universidades quedaron habilitados para iniciar el trámite.

Cómo acreditar el beneficio

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Para los estudiantes de niveles inicial, primario y secundario, la carga del beneficio se acredita apoyando la tarjeta SUBE en una terminal automática. El beneficio también alcanza a quienes cursan en las modalidades de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

Por su parte, los estudiantes terciarios y universitarios pueden acreditar las precargas mensuales de distintas maneras: en terminales automáticas de SUBE, en colectivos que cuenten con sistema de carga a bordo o mediante un celular con tecnología NFC utilizando la aplicación oficial de SUBE.

El programa busca facilitar el acceso al transporte público para miles de estudiantes de la provincia, permitiéndoles viajar de manera gratuita o con tarifa reducida para asistir a sus establecimientos educativos.