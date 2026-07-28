La investigación por la muerte de Isabella, la beba de dos años que falleció en Villa Gesell, sumó este lunes un nuevo capítulo con las primeras declaraciones públicas de su padre, Daniel Aguirre. El hombre defendió a su pareja, Lucía Sosa, quien fue detenida acusada de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, y aseguró que, para él, la tragedia fue un accidente.

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"Para mí fue un accidente", afirmó Aguirre ante los medios nacionales, donde además relató cómo encontró a su hija el pasado 20 de julio al regresar de trabajar.

"Salgo a las dos de la tarde, dos y media llego a casa y cuando llego me encuentro con el episodio de que la nena estaba tirada en una cama. La tomo en mis brazos. Uno lo primero que hace es tocarle el pulso y yo sentí que no tenía latidos. Como mamá ella estaba nerviosa porque la criatura no reaccionaba", contó.

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La autopsia determinó que Isabella murió por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco. Según la reconstrucción del caso, Sosa había explicado que la niña sufrió una broncoaspiración mientras tomaba una mamadera. La pequeña ingresó al Hospital Municipal de Villa Gesell sin signos vitales y falleció poco después.

Isabella, de dos años, murió en Villa Gesell y su madre ya había sido sospechada por el fallecimiento otras hijas.

"No sabía nada"

Durante la entrevista, Aguirre también aseguró que desconocía el pasado de su pareja y la muerte de otras dos hijas que Sosa había tenido con una relación anterior.

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"No sabía nada. Me enteré de Lucas porque salió a hablar por los medios", sostuvo, en referencia a Lucas Ruiz, el hijo de 17 años de la mujer, quien denunció públicamente haber sufrido violencia durante su infancia.

El hombre también dijo que es conocido en la ciudad como un trabajador municipal y pidió poder recuperar la normalidad. "Quiero caminar tranquilo por Gesell", expresó.

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Además, describió cómo vivió los días posteriores a la muerte de su hija. "Para mí fue un infierno estar seis días encerrado sin hacer vida", afirmó.

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Consultado sobre si Lucía Sosa le había dado alguna explicación de lo ocurrido, evitó profundizar en el tema y solo confirmó que este martes el otro hijo que tienen en común será sometido a una Cámara Gesell como parte de la investigación judicial.

La detención de Lucía Sosa

La mujer de 43 años fue detenida este lunes mientras en Villa Gesell se desarrollaba una movilización para reclamar justicia por la muerte de Isabella.

La causa, que inicialmente había sido caratulada como averiguación de causales de muerte, cambió de rumbo tras el avance de la investigación y los antecedentes de la imputada. Ahora, la Fiscalía la acusa de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Lucía Sosa fue detenida en Villa Gesell.

El antecedente de otras dos muertes

La investigación también volvió a poner bajo la lupa el pasado de Lucía Sosa. Entre 2013 y 2016, dos hijas que había tenido con una pareja anterior murieron cuando tenían cinco y once meses de vida.

Por uno de esos casos, Sosa y su entonces pareja, Héctor Javier Picart, estuvieron detenidos con prisión preventiva, acusados de presunto abuso y homicidio. Sin embargo, ambos fueron absueltos en un juicio realizado en Mar del Plata en 2018, al considerar el tribunal que no existían pruebas suficientes para acreditar esos delitos.

En ambos fallecimientos, los informes médicos atribuyeron las muertes a complicaciones respiratorias y no a lesiones traumáticas. No obstante, durante ese proceso judicial la Justicia resolvió quitarle la tenencia de sus otros hijos.

Ahora, además de las pericias médicas, la Fiscalía prevé tomar declaración testimonial a Lucas Ruiz, quien denunció públicamente haber sufrido episodios de violencia cuando era niño, a su madre adoptiva y también a Héctor Javier Picart, padre de las dos niñas fallecidas.

La investigación continúa para determinar si la muerte de Isabella fue un hecho accidental, como sostiene su padre, o si existieron responsabilidades penales por parte de su madre.