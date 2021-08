El 25 de marzo de 2020 Federico Llamas, un joven de 27 años, circulaba por la autopista Panamericana con bolsos y tablas de surf en el techo de su camioneta, a pocos días de que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país. Durante aquella jornada, efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA) lo detuvieron en la localidad de Martínez. El joven explicó que se había ido de vacaciones a Brasil a principios de marzo y que regresaba al país a través de la frontera de Paso de los Libres, para ir a su domicilio.

Su accionar ocasionó que el mismo Alberto Fernández lo mencionara en una entrevista cuando destacaba el trabajo de las fuerzas de seguridad. “Se van a encontrar con idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende", declaró el presidente aquel día. Hace pocas horas, tras el escándalo desatado por la fiesta en la Quinta de Olivos del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, el hombre que actualmente tiene 29 años rompió el silencio y dijo: "No me sorprende para nada viniendo del gobierno que tenemos".

Llamas es electricista y actualmente está radicado en Ostende, municipio de Pinamar, en donde realiza trabajos autónomos. Al opinar sobre aquel día que el presidente lo llamó 'idiota', Federico expresó: "Lo tomo como de quien viene, me resbala. ¿Un presidente, abogado, que me diga que soy un idiota por querer volver a mi casa con una declaración jurada? O sea él es el idiota que hizo el DNU y que no le transmitió a la gente, al equipo de él, lo que tenía que hacer". Y sobre las fotos en Olivos, respondió: "Es vergonzoso que un presidente, abogado, haga este tipo de cosas".

Durante una entrevista brindada a TN, Llamas contó que aún no se vacunó contra el COVID-19 y que descree de la efectividad de las dosis formuladas por todos los laboratorios: "Si me voy a vacunar, lo haré en otro país. La verdad me parece muy raro el tema de las vacunas. De ninguna se saben los efectos adversos". El joven fue procesado por el juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, por infracción al artículo 205 del Código Penal de la Nación. Su caso, por pedido del fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, fue elevado a juicio oral el 4 de noviembre de 2020.