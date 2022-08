Dalma Magali Cortadi, la mujer que sufrió una terrible agresión mientras dirigía un partido de la Liga de Tres Arroyos, habló ante la prensa y confirmó que denunció penalmente al futbolista.

"Perdí el conocimiento. Me dio un golpe de puño en el cráneo. Me caigo y cuando me levanto, quedé mareada y con sensación de vómito", recordó la referí, quien debe hacer reposo por algunos días.

En diálogo con Urbana Play, Cortadi reconoció que es la primera vez que sufre una agresión de este tipo, aunque contó que los hechos de violencia son muy comunes entre los hombres.

“Siempre hay sucesos de violencia en las canchas, pero que haya pasado con una mujer es la primera vez y por eso hay tanto repudio", indicó la joven de 24 años que dirige fútbol femenino y masculino.

El agresor fue identificado como Cristian Tirone, de 34 años, de Deportivo Garmense, quien de inmediato fue detenido por personal policial y trasladado a una comisaría.

"No pensaba que el hombre iba a llegar a violentarme, es lo último que pensás. Al anotar el número del jugador siento el golpe de atrás, no me acuerdo de más nada", señaló la árbitra.

Por último, Cortadi reconoció que no se trató de una cuestión de género: “No importa el género, me pasó a mí que soy mujer pero pasa entre los hombres. No tiene que pasar más", finalizó.