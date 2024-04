Esta semana, la Escuela Nº 25 "Juan Gregorio Lemos", ubicada en Bahía Blanca vivió un episodio violento y traumático. Un estudiante de 11 años le pegó a una maestra y le fracturó el maxilar.

La docente contó cómo fue el episodio: "Cada escuela tiene su reglamento de convivencia, firmado por los chicos y sus padres. Nosotros acordamos que capuchas, gorros y ese tipo de elementos solo se usan en el patio, excepto cuando se saluda a la bandera. Este chico desde el primer día transgredía lo que se había firmado", relató la maestra a la radio LU2.

"Él ingresó al comedor para el desayuno sin capucha, luego se la puso y, cuando le dije que se la quite, se subió a una silla y me pegó. Y eso que él es más alto que yo, que no soy alta".

“El resto de los alumnos todavía sigue en shock. Y el chico, después de pegarme, me dicen que se largó a llorar. Pero eso no lo llegué a ver porque yo me fui al baño, me chorreaba sangre", continuó.

A pesar del golpe recibido, la docente mostró comprensión hacia el joven agresor: "Este chico trae un cúmulo de emociones desde su hogar, así que hay que tratarlo de otra manera, con más paciencia. De todos modos, si bien en la preadolescencia los chicos pueden desafiar, porque es algo propio de la edad, siempre se respetó el guardapolvo. Al menos en primaria, siempre se respetó el guardapolvo".

Además, dijo no saber qué pasará con este estudiante:

“Por lo que tengo entendido no está yendo ahora a la escuela, pero no sé qué pasará".

Sin embargo, la escuela tiene una política de no expulsar estudiantes por determinados comportamientos sino abordarlos para evitar que se produzcan estos hechos.