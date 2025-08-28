El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó que los días 7 de septiembre y 26 de octubre de 2025, correspondientes a las elecciones provinciales y nacionales, el servicio público de transporte automotor y fluvial será gratuito. La medida, establecida mediante la Resolución 231-MTRAGP-2025, incluye servicios urbanos, interurbanos de media y larga distancia, y el transporte fluvial del Delta del Paraná.

Según explicó el ministro de Transporte, Martín Marinucci, la iniciativa busca que ningún bonaerense vea limitado su derecho al voto por dificultades de traslado: “Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

Marinucci agregó que el transporte público no solo cumple una función de movilidad, sino que también fortalece la integración y la institucionalidad: “Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.

El Ministerio invitó además a los municipios bonaerenses a sumarse a esta medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y la consolidación de la democracia.

