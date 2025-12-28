Un joven resultó lesionado tras protagonizar un accidente con un cuatriciclo en la zona conocida como La Frontera, en la ciudad de Pinamar, un sector habitual para la práctica de enduro y actividades sobre arena, según informó el medio local Pinamar24.

Según se informó, el conductor circulaba realizando saltos cuando perdió el control del rodado y se golpeó el pecho contra el manillar, lo que le provocó lesiones.

Tras el impacto, fue asistido en el lugar por personas que se encontraban en la zona. Luego fue inmovilizado de manera preventiva y trasladado en una camioneta hasta la Avenida Libertador, donde una ambulancia completó el traslado para su atención médica.

