Un cuerpo calcinado fue encontrado durante la madrugada de este sábado en la zona oeste de Mar del Plata, en un descampado ubicado sobre la avenida Juan B. Justo al 8400. El caso es investigado por la Justicia, que intenta establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho.

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Según informó el portal local La Capital, el hallazgo se produjo alrededor de las 2.30, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo en el lugar. Al arribar, personal policial constató la situación y dio intervención a la fiscal Florencia Salas.

Familiares de un hombre que era buscado desde la tarde se presentaron en el sitio y señalaron que podría tratarse de él. No obstante, fuentes judiciales indicaron que será necesario aguardar los resultados de las pericias forenses para confirmar la identidad de manera oficial.

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Investigación en curso

De acuerdo con la información preliminar, horas antes del hallazgo se había registrado un incendio en una zona cercana, en inmediaciones de los barrios Autódromo y José Hernández, donde intervinieron los bomberos para controlar las llamas en construcciones precarias.

En ese contexto, los investigadores analizan si existe relación entre ambos episodios y trabajan en la recolección de pruebas y testimonios. También buscan determinar si el hecho ocurrió en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo o si pudo haber sido trasladado posteriormente.

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La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que avanza con distintas medidas para reconstruir lo sucedido. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y el caso permanece bajo investigación.