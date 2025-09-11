Una joven de 25 años fue asesinada en un departamento de Pilar Centro y por el femicidio la policía detuvo a su pareja de 26 años quien a la llegada de la policía, intentó quitarse la vida provocándose cortes en sus brazos aparentemente con un serrucho.

El cuerpo de la víctima fue hallado en bolsas de nylon con ambas piernas y un brazo cortados. Estaba envuelto en frazadas, atadas con sogas, como si el homicida estuviera esperando el momento para deshacerse de los restos.

Solange Sanabria Ventura

La víctima fue identificada como Solange Sanabria Ventura, quien estaba domiciliada en General Rodríguez. Se encontraba desaparecida desde el 1 de septiembre pasado cuando sus allegados radicaron una denuncia de paradero en la Comisaría General Rodríguez 1ª, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de Moreno.

Según publicó Pilar a Diario, en forma extraoficial se informó que el hallazgo se desencadenó a raíz de una denuncia al 911 por fuertes olores que provendrían del segundo piso de un departamento ubicado en la calle Rivadavia 757, sobre la peatonal, a metros del Banco Provincia.

A la llegada de los efectivos de la Comisaría 1ª, se encontraron con los restos humanos dentro de una bolsa de nylon y envuelto en frazadas y atada con sogas.

El personal de la comisaría local junto a la Sub DDI Pilar, observó sobre un lavarropas del departamento un serrucho de madera con restos de piel y sangre. Segundos después escucharon un fuerte quejido en el interior del departamento por lo que se procedió a ingresar al lugar.

Allí la sorpresa fue grande dado que los uniformados encontraron al autor del hecho con cortes autoprovocados en sus brazos. El acusado, pareja de la víctima, fue identificado como Oscar Ángel Benítez, de 26 años, quien vive en el lugar del hallazgo, pareja de Solange. Fue derivado al Hospital Central de Pilar en carácter de detenido.

El médico policial presente en el lugar confirmó que la víctima posee ambas extremidades inferiores mutiladas a la altura de la rodilla al igual que su brazo izquierdo. Se determinó la operación de autopsia para las próximas horas.

La causa fue caratulada como “aprehensión por delito de femicidio” y “tentativa de suicidio”. Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Pilar a cargo de María José Basiglio.