La adolescente A.N.R.M. de 17 años, habitante del barrio San Bernardo en el partido de General Rodríguez, apareció a salvo luego de casi tres meses de intensa búsqueda en la provincia de Salta.

Lo confirmó en Radio Municipal General Rodríguez, el secretario de Justicia, Seguridad y Políticas Criminales, Nicolás Rapazzo. Hoy se suspendió la conferencia de prensa que iba a brindar el funcionario por el viaje al norte del país y a Bolivia por la búsqueda de la adolescente que se fue en el mes de septiembre desde su casa.

Está mañana el funcionario y la secretaria de la Mujer, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván informaron a los familiares sobre el hallazgo.

La Policía de Salta dio con la joven después de que una mujer la viera y la acercara hasta un patrullero, y su estado general está fuera de peligro. Para dar con el paradero de la joven había una recompensa de 5 millones de pesos.

Ahora se busca dar con el paradero de la expareja de la joven, Cristian Velazco -32 años- acusado de retenerla contra su voluntad, quien además posee diversas denuncias por Violencia de Género, informó La Posta.

Una expareja de Velazco manifestó en declaración testimonial que sufrió episodios de violencia de género y que en una oportunidad cuando ella era menor de edad, la cruzó ilegalmente por un paso fronterizo no autorizado a Bolivia.