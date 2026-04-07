Un total de veinticinco ampollas vacías de fentanilo fueron encontradas este martes en el Hospital Municipal “Dr. Leónidas Lucero” de la ciudad de Bahía Blanca, donde se había denunciado el faltante de la misma cantidad de dosis de ese opioide.

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El caso se encuentra bajo investigación del fiscal Mauricio Del Cero, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 19.

"Aún no se pudo determinar si corresponden al mismo lote que desapareció anteriormente. Esto también lo van a determinar quienes llevan adelante la causa", señalaron los voceros a La Nueva.

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El director del centro asistencial Gustavo Carestía había asegurado al momento de conocerse la denuncia: “Es un medicamento que se utiliza en quirófano habitualmente por eso se hizo el sumario interno, desde médicos hasta las mucamas, todos tienen posibilidades de acceder al sector”. Carestía afirmó que se realizan controles semanales para controlar la reposición para medir la trazabilidad de cualquier medicamento.

El profesional relató que este tipo de medicamentos están bajo llave en una habitación que está de la misma forma cerrada, de manera que es inhabitual que el contacto sea permanente con este tipo de medicamentos. El fármaco es un potente opiáceo que se administra por vía intravenosa para distintos prescripciones médicas, como endoscopías y cirugías.

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“Esta es la primera vez que sucede una cuestión de este tipo en el hospital”, admitió, aunque aclaró que no se tiene ninguna hipótesis por el momento por lo que se espera la actuación de la justicia, aportando desde el hospital todo el material necesario, ya que tanto en el pasillo de quirófano como en el lugar propiamente hay cámaras.