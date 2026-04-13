El cuerpo fue encontrado este lunes por obreros en un predio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, en 48 y 116. En un vuelco inesperado, la madre, de 32 años y nacionalidad chilena, fue detenida acusada de homicidio.

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El bebé tenía entre 3 y 4 meses fue encontrado en una obra en construcción, dentro de un predio perteneciente a la UNLP. El descubrimiento ocurrió pasadas las 8 de la mañana, cuando obreros iniciaban su jornada laboral.

Tras un llamado al 911, se desplegó un importante operativo con la intervención del Comando de Patrullas, la Guardia Urbana, el SAME y efectivos de la Policía Federal Argentina, quienes constataron el fallecimiento de la menor.

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En un primer momento, la madre era intensamente buscada, ya que había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana. Horas después fue localizada en la zona de 122 y 50, en buen estado de salud, aunque bajo un cuadro psiquiátrico que motivó su evaluación médica.

Sin embargo, con el avance de la investigación, personal de la Brigada Federal La Plata la individualizó nuevamente en 1 y 45, donde se concretó su detención por orden judicial. La sospechosa fue identificada como C.V.R., de 32 años y de nacionalidad chilena, quien fue trasladada a la sede de la Policía Federal de La Plata.

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