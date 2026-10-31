Una familia venezolana fue encontrada muerta este viernes en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. Las víctimas eran una pareja y sus tres hijos, de 10, 12 y 14 años. La principal hipótesis de los investigadores es que el padre asesinó a su familia y luego se quitó la vida.

Ads

El hombre fue identificado como Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años. Su pareja era Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41. Los cuerpos fueron hallados en una habitación de la casa ubicada sobre la calle Mercedes al 2400.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue la actividad del hombre en redes sociales. En su perfil de Facebook compartía fotografías de armas de fuego y de prácticas de tiro. Incluso había publicado imágenes de una pistola Sarsilmaz SAR 9, calibre 9 milímetros, el mismo modelo que fue encontrado junto a su cuerpo.

Ads

El 6 de octubre, después de que un conocido elogiara su puntería en una publicación, Soihit Meza respondió: "Hay que practicar y siempre estar preparado".

Según fuentes de la investigación citadas por medios nacionales, el hombre había trabajado como vigilador privado y tenía experiencia en el manejo de armas. También concurría a polígonos de tiro y habría tenido intenciones de iniciar un emprendimiento relacionado con la comercialización legal de armamento. Los investigadores buscaban determinar si tenía la documentación correspondiente.

Ads

Cómo descubrieron la masacre

El caso salió a la luz después de que compañeros de trabajo de Evelyn advirtieran que no se había presentado a cumplir sus tareas y que tampoco respondía los llamados. La mujer trabajaba de manera remota como analista de sistemas.

Ante la falta de noticias, dieron aviso y personal policial se acercó a la propiedad. Allí encontraron los cinco cuerpos. Los vecinos, por su parte, habían referido que durante la mañana del jueves escucharon varias detonaciones.

Los primeros exámenes forenses indicaron que la mujer y los tres chicos presentaban dos heridas de bala en la cabeza cada uno, mientras que el hombre tenía un disparo en la sien izquierda.

Ads

Los investigadores creen que el ataque ocurrió mientras la familia descansaba en una habitación pequeña. La computadora portátil de la mujer estaba encendida sobre una de las camas.

Otra de las líneas de investigación apunta a que la pareja atravesaba una crisis y que Evelyn le habría comunicado recientemente a su marido su intención de separarse.

La familia era de nacionalidad venezolana y había llegado a la Argentina hacía más de una década. Antes de instalarse en Mariano Acosta, había vivido en Marcos Paz.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Las autopsias y las pericias sobre el arma secuestrada serán fundamentales para reconstruir la secuencia de las muertes.