Un feto sin vida fue hallado este sábado por la mañana junto a las vías del Ferrocarril San Martín, en el partido bonaerense de José C. Paz. El descubrimiento ocurrió a pocos metros de la estación Sol y Verde y generó conmoción entre vecinos de la zona.

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Según consignó Infobae, el cuerpo corresponde a un nonato de aproximadamente 35 semanas de gestación. Fue encontrado entre bolsas de basura, parcialmente cubierto con una tela, y presentaba signos de descomposición.

El hallazgo se produjo sobre la calle Fray Butler, entre Río de Janeiro y Antonio Galidi, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado al 911. En el lugar trabajó personal del SAME, que confirmó el fallecimiento.

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La causa quedó en manos del fiscal Martín Viscovich, titular de la UFI N°22 del Departamento Judicial de San Martín, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Entre las primeras acciones, se dispuso la realización de la autopsia y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, con el objetivo de identificar a la persona o personas involucradas.

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De acuerdo con las primeras hipótesis, el deceso podría haber ocurrido en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo, aunque también se analiza si factores como las condiciones climáticas —lluvia y bajas temperaturas durante la madrugada— pudieron haber influido.

La noticia comenzó a difundirse en redes sociales durante las primeras horas del día, donde vecinos compartieron mensajes y solicitaron colaboración para aportar datos o imágenes que puedan ser útiles para la investigación.

Por el momento, no hay personas identificadas ni detenidas en relación al hecho, mientras continúan las tareas de recolección de pruebas.

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Fuente: Infobae