Tras una reunión en Villa Gesell, ediles y dirigentes de la oposición al gobierno nacional resolvieron concurrir al Senado de la Nación para llevarles a senadores las declaraciones de los Concejos Deliberantes y las firmas de vecinos pidiendo el mantenimiento de la Zona Fría, tras la media sanción en Diputados de la semana pasada.

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Además propusieron realizar un frazadazo frente al Congreso el día de la votación. “Defendamos a nuestros vecinos y frenemos un nuevo golpe al bolsillo de las familias y la economía de nuestros municipios”, expresaron en un comunicado.

Participaron representantes de distintos municipios de la Quinta Sección Electoral en la reunión convocada en Villa Gesell para rechazar la eliminación del beneficio. Los participantes advirtieron que la eliminación del beneficio tendría un “impacto catastrófico” sobre miles de vecinos y hogares bonaerenses, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y el aumento sostenido de alimentos y servicios públicos. Del encuentro participaron representantes de General Pueyrredón, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea, entre otros distritos.

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El intendente anfitrión, Gustavo Barrera, convocante de la reunión, detalló que Villa Gesell cuenta con alrededor de 12 mil medidores de gas y que actualmente más de 7 mil hogares presentan dificultades para afrontar el pago del servicio, con deudas y avisos de corte.

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“Si a esto se le suma un incremento mayor en la tarifa, va a ser catastrófico. La situación es realmente preocupante. Hay aumentos constantes y muchas familias ya no llegan. Por eso creemos que tiene que haber la fuerza necesaria para que esta quita, que ya tiene media sanción, no se apruebe en el Senado”, señaló Barrera.

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En este marco, Gustavo Pulti, concejal de Mar del Plata, destacó la necesidad de ampliar el reclamo “sin distinción partidaria” y propuso conformar una red de municipios y ciudades en defensa de la Zona Fría, además de impulsar acciones conjuntas, entre ellas presentaciones judiciales y campañas de recolección de firmas.

Por su parte, la diputada nacional Jimena López repudió la medida, al considerar que representa una nueva quita de derechos por parte del Gobierno nacional, y alertó que “aproximadamente 1 millón 300 mil bonaerenses vamos a perder el subsidio”.

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Además, explicó: “El sentido de la Zona Fría es que nosotros tenemos más días de frío y consumimos más metros cúbicos de gas. Mientras que un vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene mayores consumos durante casi 3 meses, nosotros podemos consumir esa misma cantidad durante 8 o 9 meses”.

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En el documento difundido tras la reunión, los dirigentes señalaron que “la modificación del régimen de Zona Fría representa una decisión profundamente injusta, insensible y centralista” y sostuvieron que “defender este beneficio significa cuidar el bolsillo de los vecinos y proteger la vida social, productiva y económica de nuestras comunidades”.