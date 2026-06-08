¿Hasta cuándo hay tiempo para acceder al descuento de ARBA en el Impuesto a los Automotores?
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que sigue vigente el beneficio de hasta el 10% de descuento para quienes estén al día y abonen en término el Impuesto a los Automotores. El esquema alcanza a contribuyentes sin deudas y se mantiene dentro del calendario fiscal vigente.
Automotores: cómo pagar con bonificación
Desde el organismo provincial indicaron que este año rige un nuevo esquema de vencimientos que permite abonar la patente en hasta 10 cuotas, con el objetivo de dar mayor previsibilidad financiera.
Para pagar, se puede ingresar al sitio oficial de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en la sección “Pagá tus impuestos”, donde está habilitado el pago con tarjeta de crédito o la generación de un código electrónico para cajeros automáticos.
También está disponible el pago digital a través de la app Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado al correo electrónico por la Agencia, con vigencia hasta el vencimiento.
En paralelo, quienes prefieran hacerlo de manera presencial pueden abonar en bancos habilitados o en bocas de cobro de Provincia Net Pagos, luego de descargar la boleta desde la web de ARBA.
También vence el Inmobiliario Rural
Desde el organismo informaron además que el jueves 11 de junio vence la cuota 2 del Impuesto Inmobiliario Rural.
En este caso, también se mantiene el beneficio de hasta 10% de descuento para quienes estén al día y paguen dentro del plazo establecido. El requisito es no registrar deudas y abonar en término, utilizando los mismos medios de pago habilitados para el resto de los tributos provinciales.
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