El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema unificado para acceder a los subsidios de luz y gas, que desde ahora se gestiona de manera 100% online. El sistema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), centraliza en una sola plataforma la inscripción para recibir asistencia en electricidad, gas por red y garrafas, y ya habilitó el registro correspondiente a 2026.

La iniciativa apunta a focalizar los beneficios en los hogares que cumplan con determinados criterios socioeconómicos y patrimoniales, simplificando el trámite y permitiendo el seguimiento digital del estado de cada solicitud.

¿Hasta cuándo se puede pedir el subsidio?

Quienes ya reciben subsidios no deberán volver a inscribirse para continuar con el beneficio, ya que serán incorporados automáticamente al nuevo sistema.

En cambio, sí deberán realizar el trámite:

Las personas que nunca se hayan inscripto.

Aquellos que recibían beneficios por otros programas, como el Programa Hogar (garrafas) o la Tarifa Social de Gas en algunas localidades, si desean iniciar o mantener el subsidio bajo el nuevo esquema.

Si bien el Gobierno no fijó una fecha límite general para nuevas inscripciones, sí estableció un plazo específico para los beneficiarios del Programa Hogar: tendrán seis meses para migrar al nuevo régimen. Hasta junio de 2026, el subsidio seguirá aplicándose bajo las condiciones actuales para quienes aún no hayan completado la inscripción en el SEF.

Quiénes pueden acceder en 2026

De acuerdo con la información oficial, podrán acceder a los subsidios focalizados los hogares que:

Tengan ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC.

No cumplan con los criterios para ser considerados de altos ingresos.

También serán incluidos hogares que presenten alguna de estas condiciones:

Un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Un integrante que perciba Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La evaluación contempla tanto los ingresos como la situación patrimonial de los integrantes del hogar.

Quiénes quedan excluidos

El esquema deja fuera del beneficio a los hogares que:

Posean al menos un automóvil con antigüedad menor o igual a tres años (excepto si hay un integrante con CUD).

Tengan tres o más inmuebles.

Sean titulares de embarcaciones de lujo o aeronaves.

Posean activos societarios.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Para iniciar la inscripción es necesario contar con:

Número de medidor y cliente/servicio/cuenta/contrato o NIS (figuran en la factura).

DNI vigente.

CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Un correo electrónico de uso frecuente.

Luego, se debe ingresar a www.subsidios-energia.argentina.gob.ar y seleccionar la opción “Inscribite al ReSEF”. El formulario solicita los datos del titular, la composición del hogar, información de contacto y el domicilio. Finalizada la carga, el sistema permite consultar el estado del trámite, verificar si se accedió al beneficio y solicitar revisiones si fuera necesario.