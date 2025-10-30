“La inhabilitación de Guillermo Moreno (con quien estoy políticamente en las antípodas de sus posiciones y de todo lo que representa) es un nuevo caso de violación de las libertades democráticas por parte del poder judicial que se erige como instancia decisoria de quién puede o no puede ser candidato para ejercer cargos públicos”, expresó Biasi, del Frente de Izquierda, en sus redes sociales.

Ads

Y añadió: “Por eso la estrategia de negociar la Corte Suprema y la procuración con los mileístas que vuelve a reflotar el kirchnerismo después de impulsar a Lijo el año pasado, es una estrategia reaccionaria y consagratoria de este régimen facho, ajustador y represor”.

Moreno fue condenado por causas menores como la compra de cotillón contra Clarín y por haber interrumpido una asamblea de Papel Prensa con guantes de box y un casco de sparring. Gran parte del arco político opositor rechazó la postura de la Corte.

Ads

Puede interesarte

Ads