El capitán Lionel Messi dice adiós a la Selección argentina en una noche cargada de emoción en el estadio Monumental. Allí entonó por última vez el Himno nacional con la camiseta albiceleste antes del inicio del partido ante Benín.

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El rosarino estuvo acompañado por sus hijos y protagonizó una escena que quedará en la memoria de los hinchas.

La interpretación del Himno nacional estuvo a cargo de Fabio Santana, excombatiente de Malvinas. Santana nació a mediados de los años 60 en Ciudad Madero, partido de La Matanza, y es un reconocido cantante y artista musical.

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SCALONI LLORANDO EN EL HIMNO ARGENTINO. 💔 https://t.co/PcwVy1YqAE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2026

Su presencia le aportó un fuerte componente simbólico a una noche marcada por la despedida del capitán argentino. Las cámaras enfocaron rápidamente a Messi, quien se mostró visiblemente conmovido mientras entonaba las estrofas del himno.

Santana llegó a Malvinas durante el conflicto de 1982, cuando tenía 20 años. Había realizado el servicio militar en la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10, en Pablo Podestá, y fue convocado pocos días después del desembarco argentino en las islas.

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Su función estuvo vinculada con la colocación de minas antitanque y antipersonales en la zona de Moody Brook, a unos siete kilómetros de Puerto Argentino, como parte de las tareas de defensa ante un eventual avance británico.

Pasado el tiempo, tomó el camino de la música. Su relación con la Selección argentina se hizo especialmente visible en 2022, cuando cantó las estrofas antes del partido frente a Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes, por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar. Ese mismo año volvió a hacerlo ante Venezuela, en la Bombonera, y frente a Zambia.