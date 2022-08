"Yo no lo quiero (a Massa), no me gusta nada lo que está haciendo. Si te cuento lo que aumentaron las cosas. Nos ajusta más y más, es peor que el otro que estaba (Martín Guzmán). Y nadie dice nada y todo vale una fortuna", disparó Hebe de Bonafini en declaraciones tadiales.

Con respecto a la unidad del Frente de Todos, dijo: "Yo creo que estamos unidos más allá del Presidente, la gente quiere la unidad con los que nos gustan y no nos gustan, pero eso es muy difícil".

"No podés unirte con un tipo que cada vez que abre la boca, mete la pata (por Alberto Fernández). Que no me hagan hacer creer eso que tenemos que ser todos buenos. La gente quiere defender a Cristina. Que no me vengan con la unidad. Si el enemigo se pone de punta, y el que tiene que estar al lado de nosotros, no está al lado de nosotros, se parece más al enemigo que a nosotros"

Además, apuntó en duros términos contra la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: "La gente tiene que perder el miedo. Me gusta que la gente dice todo (en alusión a las manifestaciones en respaldo a Cristina Kirchner en Recoleta). Y me da bronca que hablan los que no tendrían que hablar, como la delegada del Presidente, Cerruti. Hablaba y hablaba, agarraba todos los micrófonos y decía cada huevada, es de cuarta esa mina, qué me va a gustar".