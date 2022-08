Hebe de Bonafini hace rato viene cuestionando a Alberto Fernández, y en esta oportunidad puso el foco en las declaraciones del Presidente, que siempre terminan generando polémica. En este sentido, la titular de Abuelas lanzó: "Hable lo menos posible porque cuando lo hace es una desilusión".

“Yo le voy a decir señor Presidente, con el respeto que le tengo porque es el Presidente de la Nación, que hable lo menos posible porque cada vez que habla… Señor Presidente, ¿quién le hace el discurso? ¿Usted no sabe que un indulto es cuando uno reconoce que cometió un delito? ¿O no se da cuenta de eso? ¿Qué se cree que es un indulto? Reconocer que uno cometió un delito… Cómo va a aceptar Cristina eso. Ni perdón, ¿por qué? Cuando uno no comete un delito, no tiene por qué someterse a eso”, añadió.

Y ahondó: "La verdad que es una desilusión cada vez que habla. Y mire que trato de escucharlo bien a ver si encuentro una partecita o algo que pueda decir: ‘Bueno, menos mal acá está’. No… Va a cualquier canal, contesta cualquier cosa".

A su vez, Bonafini, en un discurso que brindó a través del canal oficial de YouTube, le planteó a Fernández: "¿Usted se escucha después que habla? ¿Alguien le hace un analisis de sus discursos?, porque me parece bueno si uno cuando habla pregunta si gustó, qué salió bien, qué salió mal. Perdóneme, yo sé que a usted no le va a gustar esto que le digo, pero bueno… como lo voté, tengo derecho. El voto nos da ese derecho, de decir lo que pensamos. Si no para qué lo votamos".