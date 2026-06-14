Héroe en la ruta: un trabajador del SAME de Lobos le salvó la vida a un nene que se ahogaba con un chupetín
Joaquín Moscoloni estaba trotando cerca de la Ruta 205 cuando una familia desesperada le pidió ayuda. El pequeño Kevin, de Monte Grande, se ahogaba con un chupetín. Gracias a una rápida maniobra de Heimlich, logró salvarle la vida.
Un trabajador del SAME de Lobos protagonizó una intervención que terminó salvando la vida de un niño que se estaba ahogando mientras viajaba con su familia por la Ruta Nacional 205.
El hecho ocurrió este sábado 13 de junio, en la zona de la bajada hacia la Ruta Provincial 41. Joaquín Moscoloni, integrante del sistema de emergencias de Lobos, realizaba su rutina habitual de trote cuando un automóvil detuvo su marcha a su lado. Sus ocupantes, visiblemente desesperados, le pidieron ayuda porque Kevin, un pequeño que viajaba en el asiento trasero, se estaba ahogando con un chupetín.
Sin perder tiempo, Moscoloni intervino y realizó la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada para desobstruir las vías respiratorias cuando una persona se ahoga. Gracias a su rápida reacción y capacitación, logró expulsar el objeto que impedía respirar al niño y estabilizarlo hasta que pudiera recibir atención médica.
Minutos después, una ambulancia que circulaba por la ruta se detuvo ante la emergencia y trasladó al pequeño para su evaluación.
Tras el dramático episodio, la familia Silva, oriunda de Monte Grande, decidió hacer público un mensaje de agradecimiento para quien consideran el responsable de que hoy Kevin siga con vida.
"Queremos hacer público nuestro más sincero agradecimiento a Joaquín Moscoloni. En un momento de desesperación, cuando pedimos ayuda porque nuestro hijo Kevin se estaba ahogando, Joaquín frenó inmediatamente para asistirnos. Gracias a su tranquilidad para actuar en una situación tan crítica, hoy nuestro hijo está con nosotros", expresaron.
Y agregaron: "En esos segundos sentimos que lo perdíamos. Jamás vamos a olvidar lo que hizo por nuestra familia. Gracias a Dios por poner en nuestro camino a una persona tan humana, que fue un verdadero ángel en ese momento".
La familia destacó además que el reconocimiento no es solamente por la asistencia brindada, sino también para que se conozca "la gran persona y el excelente profesional que es".
"Hay gestos que marcan para toda la vida, y este es uno de ellos. Gracias de corazón, Joaquín. Nunca olvidaremos lo que hiciste por nuestro hijo", concluye el mensaje.
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