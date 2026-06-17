La pasión por la Selección Argentina también tuvo representación balcarceña en Estados Unidos. Vecinos de la ciudad viajaron hasta Kansas City para presenciar el debut del conjunto nacional en el Mundial 2026 y fueron captados por las cámaras durante la transmisión televisiva.

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Según destacó Multimedios Balcarce, entre los hinchas que dijeron presente en el Arrowhead Stadium se encontraban familias con banderas identificadas con la ciudad y vecinos reconocidos como Roberto Roza, Salvador Pannagio y Jorge Díaz.

La presencia de los balcarceños no pasó desapercibida en una noche especial para el fútbol argentino. Ante una multitud de simpatizantes albicelestes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó su participación en la Copa del Mundo con una sólida victoria por 3 a 0 frente a Argelia.

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Con camisetas, banderas y toda la ilusión mundialista, los hinchas llegados desde Balcarce formaron parte de una jornada inolvidable, llevando el nombre de la ciudad a miles de kilómetros de distancia y acompañando a la Selección en el inicio de su camino mundialista.

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