El tenis argentino vivió una jornada histórica en el Masters 1000 de Cincinnati. El platense Thiago Tirante dio el gran golpe de su carrera y eliminó a Novak Djokovic, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, tras imponerse por 2-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 44 minutos.

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Con 25 años, Tirante atraviesa la mejor temporada de su carrera y llegó al torneo ubicado en el puesto 50 del ranking ATP, la posición más alta de su trayectoria. Del otro lado estaba Djokovic, de 39 años, actual número 5 del mundo y tres veces campeón en Cincinnati.

El comienzo del partido favoreció al serbio. Djokovic logró neutralizar las principales armas del argentino y se quedó con el primer set por 6-2.

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"Tirante":

Porque venció a Novak Djokovic y avanzó a la tercera ronda de #CincyTennis pic.twitter.com/d6t4ibqtvH — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 15, 2026

Pero Tirante no se cayó. En el segundo parcial comenzó a imponer su juego y, después de desperdiciar varias oportunidades de quiebre, finalmente consiguió romper el servicio de Djokovic. El platense sostuvo luego su saque y cerró el set 6-4 para llevar el partido a un tercer parcial.

Durante ese tramo, Djokovic mostró signos de malestar físico por el calor y la humedad y llegó a solicitar asistencia médica después de un extenso game de 18 minutos. El serbio tuvo dificultades para recuperar el aire y por momentos debió agacharse entre los puntos.

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En el tercer set, Tirante mantuvo la intensidad y volvió a presionar sobre el saque del serbio. Después de varias oportunidades, consiguió el quiebre decisivo en el noveno game para ponerse 5-4 arriba. Luego no dudó: sacó para partido y cerró el encuentro para sellar la victoria más importante de su carrera.

El argentino terminó con 13 aces, ganó el 88% de los puntos jugados con su primer servicio y aprovechó dos de las 15 oportunidades de quiebre que tuvo. Djokovic, pese a su malestar, logró salvar 13 de las 15 chances de break de su rival.

“Creo que esta es la mejor victoria de mi carrera”, expresó Tirante después del partido. El platense también destacó la dificultad de manejar los nervios de jugar en la cancha central frente a una leyenda como Djokovic.

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Un triunfo que rompe una racha histórica

La victoria tiene además un valor especial para el tenis argentino. Djokovic venía dominando sus enfrentamientos ante jugadores nacionales y Tirante consiguió ahora una de las victorias más resonantes de un argentino frente al serbio.

Para el platense, el triunfo representa además la confirmación de un 2026 extraordinario. Esta semana había alcanzado por primera vez el Top 50 del ranking ATP y venía de superar al británico Jan Choinski en una batalla de casi tres horas en la primera ronda de Cincinnati.

La victoria ante Djokovic fue además su tercer triunfo frente a un jugador del Top 10 en la temporada, después de haber derrotado a Taylor Fritz y otros rivales de elite durante este año.

Ahora, Tirante buscará seguir haciendo historia en Cincinnati. En la tercera ronda enfrentará al español Martín Landaluce, de 20 años y número 67 del ranking ATP, quien viene de eliminar al italiano Matteo Arnaldi.