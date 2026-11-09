El papa León XIV protagonizó este lunes una jornada histórica en la Argentina al encabezar una misa multitudinaria en el barrio porteño de Palermo, ante 2,5 millones de fieles que se congregaron en las inmediaciones del Monumento a los Españoles para participar de la celebración, según informó Vatican News.

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La ceremonia tuvo lugar después de su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde mantuvo un encuentro con residentes y trabajadores de la institución. Tras esa actividad, el Pontífice se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires para presidir la celebración eucarística.

Al comenzar su homilía, León XIV expresó su alegría por encontrarse con el pueblo argentino y destacó el entusiasmo de los fieles. "Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros", manifestó.

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El mensaje del Papa estuvo centrado especialmente en la familia como uno de los pilares de la sociedad. En ese marco, se refirió a las dificultades que atraviesan numerosos hogares y mencionó la falta de estabilidad, los problemas sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que afectan el futuro de los jóvenes y deterioran los vínculos familiares.

"En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer", expresó ante la multitud.

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En ese sentido, sostuvo que la familia representa un espacio fundamental para transmitir valores y fortalecer los vínculos sociales. También destacó su importancia en la historia y la cultura argentina, al señalar que ha sido el ámbito donde se transmitieron la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.

"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", afirmó el Pontífice.

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León XIV también convocó a los fieles a abrir sus hogares a Cristo y transmitir la fe a través de los gestos cotidianos, como una oración antes de dormir, la bendición antes de comer, el perdón y la escucha mutua. "La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo", sostuvo.

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Otro de los momentos destacados de la celebración fue el recuerdo al papa Francisco, el primer Pontífice argentino, a quien León XIV mencionó como "nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad". En ese pasaje retomó sus enseñanzas sobre la importancia de la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión para fortalecer el amor dentro de las familias.

El Santo Padre también convocó a los hogares argentinos a asumir un papel activo en la vida de la Iglesia y en la transmisión de la fe. "Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita", manifestó, al pedirles que acompañen la tarea de los obispos, los párrocos, los agentes pastorales y los catequistas.

La homilía estuvo enmarcada, además, en la celebración de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, sede del obispo de Roma y considerada la "Madre de todas las Iglesias". León XIV aprovechó esa referencia para hablar de la unidad y la comunión entre los cristianos y recordó que la Iglesia debe ser una casa en la que todos los bautizados puedan reconocerse como hermanos.

Hacia el cierre de la misa, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, le agradeció al Papa su presencia y destacó el valor de su mensaje para la sociedad argentina. "Su mensaje, Santo Padre, nos llena de esperanza; la Buena Noticia de Jesucristo es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas", expresó.

El religioso también se refirió a las dificultades que atraviesa el país y pidió que la celebración sirva para recuperar la fraternidad, la ternura y el diálogo. "Jesús Eucaristía sacia el hambre de fraternidad que tenemos como pueblo", sostuvo.

Finalmente, León XIV encomendó a las familias a la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a San José. "Que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia", expresó al cerrar su mensaje ante una multitud que, según Vatican News, alcanzó los 2,5 millones de personas.