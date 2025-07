El exintendente de Patagones, Ricardo Curetti, anunció que será candidato en 2027 y blanqueó su alejamiento con el actual jefe comunal Ricardo Marino.

“Hay que militar un proyecto, quedan dos años por delante. Hay que empezar a caminar, charlar con la gente y, cuando llegue el momento de las elecciones, que la gente sepa por quién vota”, auguró Curetti.

Fue intendente por primera vez en 1999, y reeligió tres veces consecutivas, en 2003, 2007 y 2011. Tras el traspié que significó perder las elecciones en 2019, el histórico dirigente peronista buscará un quinto mandato.

“Cuando asumí a fines del 1999, cuando hubo muchas cosas que se reconvirtieron y se hicieron. Hay muchas cosas para hacer. Las sociedades evolucionan, como así también las provincias y los países. No nos podemos quedar atrás”, declaró Curetti.

En ese sentido, Curetti también anunció que no acompañará al actual intendente de Patagones, el massista Marino, en estas elecciones legislativas. Además el armado de Curetti de cara al 2027, estará bajo el sello de Movimiento Derecho al Futuro, el espacio referenciado en el gobernador Axel Kicillof.

Por su parte el intendente Marino, se refirió a la eventual postulación de Curetti. "Yo he tenido charlas con él, no descarto la posibilidad de que si algún día necesito una mano en algo, gustosamente lo llamaría. Soy un hombre agradecido, más allá de que hemos estado en distintas veredas dentro del peronismo. Si no hubiera sido por el apoyo de todas las agrupaciones, no sería intendente", dijo Marino.

En ese sentido, afirmó que "soy un agradecido de Curetti y de todos los compañeros que me dieron esta posibilidad", en declaraciones a FM de la Costa.

Agregó que "si lo necesito algún día, lo voy a llamar. Sé que es un hombre de experiencia y que fue intendente 16 años, y por qué no molestarlo un día. Tengo una gran tranquilidad de que he obrado en buena fe, hay compañeros del sector que están en el Ejecutivo". Declaró además que "ningún peronista puede decir que no acompaña. ¿Qué pasaría si un día él es el candidato y yo digo eso? Jamás lo haría, para eso están las elecciones internas".

Por último, opinó que "creo que el compañero Curetti, con la experiencia que tiene, se va a rectificar y nos va a acompañar. Si no hay 25, menos 27, para nadie".