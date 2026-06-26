El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó la primera exportación de 23.500 kilogramos de queso mozzarella en barra de 3 kilos, elaborada por la Cooperativa Agropecuaria de Tandil (Coopagro), en la provincia de Buenos Aires, con destino a Brasil.

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Se trata de un hito para la entidad cooperativa, cuya planta láctea comenzó a operar en enero de 2025 y obtuvo la habilitación final del organismo sanitario el pasado 10 de diciembre.

Desde la cooperativa destacaron el acompañamiento del área de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Centro Regional Buenos Aires Sur del SENASA, que asesoró el desarrollo del proyecto desde 2024, cuando comenzaron las consultas para avanzar en la futura habilitación de la planta.

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Ese trabajo incluyó la orientación sobre los requisitos sanitarios y de calidad exigidos para la elaboración y exportación de productos lácteos.

En ese marco, remarcaron que la operación refleja el potencial del trabajo articulado entre el sector productivo y los organismos de control, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las economías regionales, impulsar el agregado de valor en origen y ampliar la inserción de productos argentinos en los mercados internacionales.

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