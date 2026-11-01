Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En La Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 1-0 a River con un tanto de cabeza de Lautaro Di Lollo y consiguió tres puntos importantes en la pelea por la tabla anual.

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El partido tuvo un comienzo accidentado para el Millonario. A los ocho minutos, Lucas Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel cuando el delantero uruguayo se dirigía hacia el arco. En primera instancia, el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la infracción, pero fue convocado por el VAR, a cargo de Silvio Trucco, y luego de revisar la jugada decidió mostrarle la tarjeta roja al defensor.

Con un hombre más, Boca comenzó a ganar terreno y encontró la ventaja a los 27 minutos del primer tiempo. Sebastián Villa ejecutó un córner desde la derecha y Di Lollo se impuso de cabeza en el área para vencer al arquero Santiago Beltrán y establecer el 1-0. El defensor volvió a aparecer en una pelota parada, una de las vías ofensivas del conjunto local.

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¡DE CABEZA, DI LOLLO PUSO EL 1-0 PARA BOCA! El defensor del Xeneize ganó de arriba y metió un gran cabezazo para el festejo en la Bombonera ante River. #LPFxTNTSports #SuperclásicoxTNTSports https://t.co/kPQQ2AcRma — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

River debió modificar su esquema tras la expulsión y el ingreso de Lautaro Rivero por Lucas Beltrán. A pesar de quedar en inferioridad numérica, el equipo de Leonardo Ponzio intentó mantenerse en partido, aunque le costó generar situaciones claras frente al arco de Boca.

En el complemento, el Xeneize manejó la pelota y buscó ampliar la diferencia, pero no consiguió liquidar el encuentro. River, por su parte, sufrió otro golpe a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel fue expulsado por una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. De esta manera, el conjunto visitante terminó el clásico con nueve futbolistas.

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El equipo de Núñez debió afrontar el tramo final con dos hombres menos y Boca sostuvo la ventaja hasta el pitazo final de Nicolás Ramírez.

🤣Para que terminen muy bien el domingo: COMPILADO DE LOS SALUDOS DE LAUTARO DI LOLLO. 🔝Uno mejor que el otro. https://t.co/XEIy0AhLkB — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 28, 2026

Di Lollo, del video viral al gol en el Superclásico

El nombre de Lautaro Di Lollo ya circulaba con fuerza en las redes sociales antes del partido. En las últimas semanas, el defensor de Boca se volvió viral por un video en el que se lo escucha presentarse con la frase: "Hola Ezequiel, te habla Lautaro Di Lollo".

La grabación se multiplicó en las plataformas digitales y convirtió ese saludo en una referencia reconocible entre los usuarios. Este domingo, el futbolista sumó un nuevo capítulo a su popularidad: fue el autor del único gol del Superclásico y el protagonista de la victoria xeneize ante su clásico rival.

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Con este resultado, Boca llegó a los 60 puntos en la tabla anual, recuperó el primer puesto y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027. River, en tanto, quedó con 52 unidades y ya no puede alcanzar los puestos de clasificación continental a través de esa tabla, por lo que deberá buscar su lugar mediante el Torneo Clausura.