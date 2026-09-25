La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con un proyecto para establecer como obligatoria la implementación de la “Hora Silenciosa” en los establecimientos que brindan atención al público, con el objetivo de favorecer la inclusión de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones generalizadas del desarrollo.

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La iniciativa fue acompañada por la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, que preside la diputada Margarita Recalde, durante una reunión en la que se analizaron más de treinta expedientes.

La propuesta contempla que comercios y otros espacios de atención al público establezcan franjas horarias con una reducción de los estímulos visuales y sonoros. El objetivo es generar un ambiente más tranquilo, accesible e inclusivo para personas que pueden experimentar dificultades frente a determinados niveles de ruido, iluminación u otros estímulos.

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La denominada “Hora Silenciosa” ya se implementa en empresas y comercios de distintos puntos del país, aunque hasta ahora su aplicación no tiene carácter obligatorio general.

Además, la comisión avanzó con otra iniciativa vinculada al lenguaje utilizado por los organismos estatales. El proyecto modifica la Ley 14.519 y establece que la Provincia, los municipios, entes descentralizados y organismos constitucionales deberán revisar las expresiones utilizadas para referirse a las personas con discapacidad y adoptar la denominación “Personas con Discapacidad”.

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La iniciativa apunta, entre otras cuestiones, a reemplazar expresiones que todavía aparecen en algunas dependencias públicas, como “Personas Especiales”.