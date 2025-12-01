El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un cambio en los horarios de atención al público de los bancos, a través del Decreto 2894/25 publicado en el Boletín Oficial, estableciendo que las sucursales bancarias atenderán de 8 a 13 horas hasta el 22 de marzo de 2026.

Excepto el Banco Provincia, que iniciará mañana esta etapa, el resto de las entidades comenzaron a aplicarla este lunes en 108 de los 135 municipios bonaerense, incluyendo áreas de alta densidad poblacional como La Plata y varios puntos del interior.

La decisión responde a la necesidad de proteger tanto a clientes como a empleados de la exposición a las altas temperaturas durante los meses de verano.

A pesar de la modificación en el horario de atención, el personal bancario cumplirá con su jornada habitual, que se extenderá hasta media tarde. Este esquema estacional es una práctica recurrente que se implementa anualmente, con regreso al horario tradicional de 10 a 15 horas en marzo.

