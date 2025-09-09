El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación de las dos nuevas categorías dentro del régimen de Servicio de Policía Adicional (Polad), según la Resolución 1774/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Ads

Las categorías 6 y 7 estarán orientadas a tareas específicas en contextos de gran concurrencia. La primera para funciones técnicas y profesionales especializadas, como operación de drones, gestión de videovigilancia o pericias. Mientras que la segunda para actividades de planificación estratégica, coordinación logística y conducción operativa.

La norma define como evento masivo a aquellos espectáculos, reuniones o actividades artísticas, deportivas, musicales o festivas con una asistencia estimada igual o superior a 4.000 personas, desarrollados en espacios abiertos, cerrados o semicerrados, con público participante o espectador.

Ads

En estos casos, las contrataciones podrán combinar diferentes categorías del servicio, incluidas las nuevas, siempre sobre la base de un plan de seguridad individualizado. El texto establece que las horas correspondientes a la categoría 6 no podrán superar el 10% del total contratado, y el plus será casi el doble que la categoría 5.

En tanto, las horas correspondientes a la categoría 7 no podrán superar el 15% del total contratado, y el valor, en este caso, será casi el triple que la categoría 5, que también será actualizada a partir de esta resolución.

Ads