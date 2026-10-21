Una mujer de 32 años fue encontrada muerta en un zanjón de Lisandro Olmos, partido de La Plata, luego de asistir a una fiesta. Por el caso, la Justicia detuvo a un hombre de 33 años que habría estado con ella durante las horas previas. La causa se investiga como un femicidio.

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La víctima fue identificada como Lucy Rueda Batallanos. Según publicó Clarín, su cuerpo fue hallado el lunes por la mañana en una zanja junto a la avenida 66, entre las calles 197 y 198. La autopsia preliminar estableció que murió por un traumatismo encefalocraneano grave acompañado de una hemorragia subaracnoidea.

La mujer había concurrido a una celebración conocida como “Alta Fiesta”, en la zona de las calles 208 y 52, junto a integrantes de la comunidad boliviana. De acuerdo con los testimonios citados en la investigación, cerca de las 3 de la madrugada su amiga se retiró, mientras Lucy permaneció en el lugar hablando con un hombre que vestía una prenda roja.

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Las declaraciones de los asistentes permitieron orientar la búsqueda hacia un hombre conocido como “Dani”. Los investigadores localizaron su domicilio a unos 300 metros del lugar donde apareció el cuerpo.

El sospechoso fue identificado como Ausberto Márquez Aguilar, de 33 años y nacionalidad boliviana. Según la información publicada por Clarín, habría dicho ante la Policía: “Yo fui, me mandé una macana, y no me acuerdo, estaba pasado de copas”. Fuentes judiciales aclararon que esa expresión no constituye una declaración indagatoria formal.

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Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores secuestraron prendas con manchas de sangre que serán sometidas a peritajes. También se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de la víctima y del sospechoso.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata, encabezada por el fiscal Martín Almirón. La investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del detenido.