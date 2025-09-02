Horror en Merlo: continúa la búsqueda del agresor que violó a una joven de 26 años y le pidió "perdón" antes de escapar
La víctima fue atacada el viernes por la noche en Mariano Acosta cuando regresaba del trabajo. El agresor, en aparente estado de ebriedad, la arrastró hasta un descampado. Vecinos exigen mayor seguridad en la zona.
Una joven de 26 años fue víctima de un abuso sexual el pasado viernes por la noche en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. El hecho ocurrió alrededor de las 20.30, cuando la mujer regresaba caminando a su casa tras finalizar su jornada laboral. En el cruce de las calles Belén y Amado Nervo, fue interceptada por un hombre en aparente estado de ebriedad, quien la tomó del cabello y la arrastró hasta un terreno baldío ubicado en la esquina de Tilcara y Gavilán.
Durante el ataque, la víctima logró llamar por teléfono a su madre, quien escuchó los gritos y el forcejeo. El agresor, tras cometer el abuso, le pidió disculpas y se dio a la fuga. "Es la primera vez que hago esto", habría dicho el atacante antes de escapar, según informó el diario La Nación.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron al sospechoso momentos antes del ataque, mostrando a un hombre caminando de manera tambaleante. La víctima lo describió como un hombre robusto, de aproximadamente 1,70 metros de altura, con cabello corto tipo militar, de unos 30 años, vestido con campera deportiva roja y jeans oscuros.
De acuerdo a lo que publicó el medio local Merlo Real, vecinos del barrio Nueva Esperanza expresaron su preocupación por la falta de seguridad en la zona y realizaron una protesta exigiendo justicia y mayor presencia policial.
La causa quedó a cargo del fiscal Javier Ghesi, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Morón, quien calificó el hecho como abuso sexual con acceso carnal. La policía continúa con la búsqueda del agresor, aunque hasta el momento no se han registrado avances significativos en la identificación o captura del mismo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión