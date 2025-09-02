Una joven de 26 años fue víctima de un abuso sexual el pasado viernes por la noche en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. El hecho ocurrió alrededor de las 20.30, cuando la mujer regresaba caminando a su casa tras finalizar su jornada laboral. En el cruce de las calles Belén y Amado Nervo, fue interceptada por un hombre en aparente estado de ebriedad, quien la tomó del cabello y la arrastró hasta un terreno baldío ubicado en la esquina de Tilcara y Gavilán.

Ads

🚨 UN VIOLADOR ANDA SUELTO

- Un hombre borracho atacó a una joven y la abusó sexualmente en un terreno baldío

- La joven llegó a avisarle a su mamá por teléfono, pensando que le iban a robar

- Después de violarla, el atacante le pidió perdón

📍 Mariano Acosta | Merlo pic.twitter.com/Q74qLLlC5O — Vía Szeta (@mauroszeta) September 1, 2025

Durante el ataque, la víctima logró llamar por teléfono a su madre, quien escuchó los gritos y el forcejeo. El agresor, tras cometer el abuso, le pidió disculpas y se dio a la fuga. "Es la primera vez que hago esto", habría dicho el atacante antes de escapar, según informó el diario La Nación.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron al sospechoso momentos antes del ataque, mostrando a un hombre caminando de manera tambaleante. La víctima lo describió como un hombre robusto, de aproximadamente 1,70 metros de altura, con cabello corto tipo militar, de unos 30 años, vestido con campera deportiva roja y jeans oscuros.

Ads

Vecinos del barrio Nueva Esperanza cortaron Echeverry y 25 de mayo pidiendo mas seguridad. "Anoche golpearon y abusaron de una chica. La tiraron en el campo atrás de la cancha de Santa Rosa. Le escribimos al intendente Menéndez y nos dijo que él no es responsable de la seguridad" pic.twitter.com/y24cfGoRpn — Merlo Real (@Merlo_Real) August 30, 2025

De acuerdo a lo que publicó el medio local Merlo Real, vecinos del barrio Nueva Esperanza expresaron su preocupación por la falta de seguridad en la zona y realizaron una protesta exigiendo justicia y mayor presencia policial.

La causa quedó a cargo del fiscal Javier Ghesi, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Morón, quien calificó el hecho como abuso sexual con acceso carnal. La policía continúa con la búsqueda del agresor, aunque hasta el momento no se han registrado avances significativos en la identificación o captura del mismo.

Ads