Un impactante operativo realizado en la localidad platense de Los Hornos dejó al descubierto una grave situación de explotación laboral, trabajo infantil y condiciones inhumanas de vida en un predio rural donde fueron encontradas alrededor de 150 personas, entre adultos y menores.

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El allanamiento se concretó en un campo ubicado en las calles 185 y 80 y estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de una causa por trata de personas y trabajo infantil que instruye la UFI Nº15 de La Plata.

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La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, que alertó sobre la presencia de una adolescente de 14 años trabajando en la cosecha de tomate.

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Durante el procedimiento, los investigadores constataron que en el lugar vivían y trabajaban 99 adultos y 51 menores en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento. Además, detectaron situaciones especialmente alarmantes.

Entre ellas, una niña en silla de ruedas que debió ser asistida junto a su madre por el área de Niñez y Adolescencia, y también un hombre de unos 30 años con retraso madurativo que se encontraba encerrado en una vivienda cuya puerta estaba asegurada con cadena y candado.

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La fiscal María Cecilia Corfield ordenó además el secuestro de teléfonos celulares pertenecientes a la asistente social Verónica Tumori y a Fabio y Tiziano Agostinelli, integrantes de la familia propietaria del predio, quienes quedaron bajo investigación por distintos niveles de responsabilidad en la organización del lugar y las condiciones en las que se encontraban las personas explotadas.