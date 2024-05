El concejal opositor Luciano Carballo Laveglia alertó sobre la situación financiera del municipio de Bolívar, al advertir que el distrito está "quebrado" y revelando un déficit de 1.500 millones de pesos en el cierre del Ejercicio 2023. En una entrevista exclusiva, Carballo compartió sus preocupaciones y visiones sobre el estado actual de la gestión municipal y el futuro de la ciudad.



“Hoy el municipio de Bolívar está quebrado, ahora vamos a tratar el cierre del Ejercicio 2023 con un déficit de 1.500 millones de pesos. En los año que he estado en el municipio o como concejal, nunca se ha visto esto, ni en las peores épocas vimos un cierre tan desmesurado y tan en rojo, súper preocupante, y la muestra está en que casi no pueden recoger la basura, no tienen motoniveladoras”, advirtió.



"Muchas veces escucho hablar de que no se hace obra pública porque la plata no viene, a mí me tocó una gestión durante 8 años en que el gobierno provincial y nacional era de otro color político y sin embargo hicimos la avenida Mariano Unzué, nos dicen que tardamos dos años; pero las obras se hacen bien y mínimamente para 30 años", dijo Carballo Laveglia al diferenciarse del Gobierno de Marcos Pisano (UxP)

El concejal criticó la falta de mantenimiento de las obras públicas existentes, como las bici sendas y la terminal de micros, destacando la importancia de la responsabilidad y el compromiso continuo con el cuidado y la preservación de los activos municipales. "Hace dos años que se voló el techo de la terminal de micros y no pusieron dos chapas", concluyó el edil en diálogo con el medio local La Mañana.