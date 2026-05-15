La firma Vía Cosenza inauguró una nueva sucursal en la localidad de Hudson y continúa expandiendo su presencia en el distrito de Berazategui. El nuevo local, ubicado en la calle 162 entre 60 y 61, combina cafetería y heladería con una propuesta gastronómica orientada al consumo familiar y de cercanía.

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En el marco de la apertura, el intendente Carlos Balor recorrió el comercio y destacó la inversión privada en el distrito. “Es un espacio que se destaca por sus productos y la calidez en la atención. Una marca que sigue creciendo y apostando por Berazategui”, señaló.

Desde la empresa remarcaron que el objetivo es consolidarse en la zona y ampliar progresivamente la oferta gastronómica. Emilio, uno de los titulares de la sucursal, explicó que actualmente el local ofrece helados, café, tartines, productos salados, scones y tostados, aunque anticipó que buscarán sumar nuevas opciones en los próximos meses.

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“Soy vecino de Ranelagh y apostamos al crecimiento de Berazategui. Queremos crecer en el barrio y quedarnos acá”, expresó Emilio, uno de los titulares de la sucursal, tras la visita del jefe comunal.

La apertura se suma al crecimiento de franquicias gastronómicas y cafeterías en distintos puntos del Conurbano bonaerense, un sector que continúa apostando a nuevos formatos de cercanía y consumo local pese al complejo contexto económico.

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