"Te digo la verdad y esto no lo quiero hablar más: El único que me llamó fue River, fue Marcelo (Gallardo). Después, ningún club más del fútbol argentino preguntó. Creo que los dirigentes de Racing se manejaron muy mal. Me ensuciaron a mí y a mi familia. Recibí amenazas de mucha gente, solo por lavarse las manos ellos", sostuvo el ‘Huevo’ Marcos Acuña en diálogo con la transmisión del partido que el Millonario disputó ante Newell´s.

De esta manera, el campeón del mundo le apuntó a la dirigencia del club de Avellaneda, a raíz de las declaraciones de su presidente.

Días atrás, Víctor Blanco había declarado que a principio de 2024 habían hablado con Acuña y que la respuesta había sido que quería "seguir en Europa un par de años más", dando a entender por qué no lo buscaron ahora (para que regrese a la Academia, el club en donde explotó). “También hay que ver las virtudes del que lo contrató. Gallardo lo llamó, lo convenció y seguramente por eso habrá tomado la decisión, pero bueno. Nada… al Huevo agradecimientos, es un campeón”, dijo el presidente de Racing.