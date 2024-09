Me hiciste mucho daño. Si no contesto no frenás y sembrás en la opinión pública q soy una extorsionista, falopera, gualichera, trola; si me defiendo me tratan de quilombera, pero es TU CULPA. SOS VOS DAÑANDO A UNA PERSONA Q NO HIZO NADA MALO.

SOS UN ABUSADOR. LO Q HACÉS ESTA MAL. pic.twitter.com/txoyweCmOE