Un grave incidente vial se registró este lunes por la noche en la Ruta 65, cuando la rueda de un camión se desprendió en plena circulación y terminó provocando un choque con otro transporte que venía de frente.

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El hecho ocurrió alrededor de las 22.00, a pocos metros de la bajada al paraje Mira Mar. Según se pudo reconstruir, el camión que perdió la rueda era conducido por un hombre domiciliado en Darragueira, mientras que el otro vehículo —un Scania que circulaba hacia el sur— estaba al mando de un chofer oriundo de Salto.

La rueda suelta impactó de lleno contra el frente del segundo camión, generando importantes daños materiales y una situación de extremo peligro. El conductor afectado perdió el control del rodado y estuvo a punto de volcar, aunque finalmente logró detener la marcha tras rozar un guard rail al costado de la ruta.

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Según informó el diario La Mañana, como consecuencia del impacto, el chofer sufrió algunos golpes y fue trasladado de manera preventiva al Hospital Capredoni por una ambulancia del SAME.

En el lugar trabajaron intensamente Bomberos Voluntarios y personal de la Dirección de Protección Ciudadana para despejar la calzada y ordenar el tránsito, que permaneció afectado en ambos sentidos durante varias horas. Cerca de las 23.30, las tareas continuaban con el objetivo de normalizar la circulación.

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