Una paciente psiquiátrica de 20 años atacó a golpes a una trabajadora del Hospital Oller, ubicado en San Francisco Solano, partido de Quilmes. El hecho ocurrió el 24 de marzo y quedó registrado en un video publicado por el medio local Solano TV.

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Según la información disponible, la joven se encontraba internada en el área de salud mental y solicitó el ingreso de una pastora fuera del horario de visitas. Ante la negativa del personal, se produjo una reacción violenta.

De acuerdo al parte del caso, la paciente agredió a la empleada con golpes en el rostro y en el cuero cabelludo. También le quitó el teléfono celular y lo arrojó al suelo, provocando daños en el dispositivo.

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Tras el episodio, se dio aviso a la policía y ambas fueron trasladadas a la Comisaría Cuarta. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°11 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la formación de una causa por “lesiones y daños”.

Fuentes del ámbito sanitario indicaron que el hospital es un centro municipal con orientación materno-infantil en el que también se atienden pacientes con problemáticas de salud mental.

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#Solano Brutal agresión en el hospital Oller. Una paciente le pegó a una empleada, porque le habría dicho que no podía circular por determinadas zonas restringidas al público.



📹 Solano TV pic.twitter.com/1AyLwpkJPD — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 27, 2026

En ese marco, desde el medio local que difundió el video señalaron que trabajadores del hospital vienen advirtiendo por situaciones de seguridad dentro del establecimiento.

Además, mencionaron que en los últimos días se habría registrado otro episodio de agresión contra un enfermero por parte de un paciente.

Tras lo ocurrido, trabajadores del establecimiento manifestaron preocupación por estos hechos y adelantaron que prevén presentar un petitorio ante la Secretaría de Salud municipal.