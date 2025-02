Un brutal asesinato conmocionó a todo Mar del Plata en las últimas horas: un kiosquero de 50 años fue la víctima fatal. El hecho tuvo lugar en un establecimiento ubicado en la avenida Jacinto Peralta Ramos al 700.

Este miércoles se conocieron las imágenes del aberrante hecho. En el video se puede ver a un delincuente armado ingresar al local y disparar contra Cristian Velázquez cuando intenta defenderse con gas pimienta.



Todo lo que sigue es horror: el comerciante recibió un disparo en la cabeza y cayó tendido al suelo. “¿Estás bien? ¡Cristian! ¡Llamá a la policía!”, se le escucha decir a una vecina que se acercó al lugar.

En las últimas horas, la familia de Cristian despidió al hombre con tristes y desgarradores mensajes. Su sobrina escribió en Facebook: “Por siempre te llevaré en mi corazón, mi tío hermoso. Gracias por ser el mejor siempre, tan atento y buena persona. Fuiste una luz en mi vida, te amo con todo mi corazón, que en paz descanses”.

🚨 Así asesinaron al kiosquero en Mar del Plata





Los detalles del asesinato

El kiosquero fue interceptado por dos delincuentes que entraron al local con el objetivo de robar. Cuando intentó defenderse con gas pimienta, recibió un disparo en la cabeza. Cristian perdió la vida en el acto.

Los vecinos y comerciantes quisieron organizar una marcha en pedido de Justicia, pero la familia de Cristian pidió que no se hagan movilizaciones debido a la angustia de la situación. “Por favor, pedimos respeto por mi tío”, publicó su sobrina en la red social.

Dos delincuentes que habían llegado en moto intentaron robarle y, al notar que el hombre buscaba algo debajo del mostrador, uno de ellos le disparó en la cabeza. El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

Velázquez había sufrido múltiples robos en los últimos años y, ante la creciente inseguridad, tenía un gas pimienta escondido para defenderse. Esta vez, sin embargo, no tuvo oportunidad de usarlo.

El disparo fue instantáneo. Según el fiscal Alejandro Pellegrinelli, el balazo fue letal: “Ingresó por la zona frontal del cráneo y tuvo salida en la parte posterior”.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron sin concretar el robo. La moto en la que escaparon, de baja cilindrada y color azul, fue clave en la investigación. Durante la madrugada del martes, la Policía aprehendió a un hombre apodado “Nacho". El otro sospechoso, identificado como C.M. y conocido como “El Guachín”, estuvo prófugo pero ya fue detenido.

El homicidio de Velázquez conmocionó al barrio. Sus vecinos recuerdan que el comerciante ya había sido víctima de la delincuencia en varias oportunidades. En abril de 2024, un disparo casi le cuesta la vida, pero un paquete de chicles que tenía en el mostrador desvió la bala. “No me siento seguro, no me siento cuidado. Acá cualquiera hace lo que quiere y no hay seguridad”, había dicho en aquel entonces, con impotencia