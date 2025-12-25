Un grave episodio generó alarma e indignación en la localidad platense de Gonnet, cuando un grupo de chicos que circulaba por la vía pública arrojó pirotecnia y provocó un incendio en el frente de una vivienda, poniendo en serio riesgo a sus ocupantes.

El hecho ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada en la esquina de calles 485 y 26. Según relataron los vecinos, uno de los artefactos encendidos alcanzó el ligustro del frente de la propiedad, que comenzó a arder rápidamente. Las llamas se expandieron en pocos segundos y amenazaron con avanzar hacia el interior de la vivienda.

El dueño de la casa afectada contó que la situación estuvo a punto de terminar en tragedia y destacó el rol clave de los vecinos, que actuaron de inmediato para contener el fuego. “En la noche de ayer, en Gonnet, un grupo de chicos pasó caminando por la esquina de mi casa tirando pirotecnia y prendieron fuego todo el frente de mi propiedad. Si no hubiese sido por mis vecinos, era una tragedia”, expresó.

Según publicó la cuenta @Hechosanderecho, el incendio logró ser controlado antes de causar daños mayores, aunque el episodio volvió a encender la preocupación por el uso irresponsable de pirotecnia en zonas residenciales, especialmente durante la noche y en presencia de viviendas habitadas.

Vecinos de la zona reclamaron mayor conciencia y controles, al advertir que una situación como esta podría haber tenido consecuencias fatales.

